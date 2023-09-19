700-сильний гігант: найпотужніший пікап у світі виходить на європейський ринок (відео)
Новий Ram 1500 TRX оснащений 6,2-літровим компресорним V8 на 702 к. с. і стартує до 100 км/год за 4,5 с. Пікап підготовлений до серйозного бездоріжжя
Могутній Ram 1500 TRX продаватимуть у Європі. Екстремальний заряджений пікап створювався для північноамериканського ринку, але все ж перетнув Атлантику. Про це повідомляється на офіційному сайті концерну Stellantis.
У Європі продаватимуть пікап Ram 1500 TRX у спеціальній версії Lunar Edition. Вона присвячена чемпіонському титулу Андреа Адамо в мотогонках MXGP.
Новий Ram 1500 TRX Lunar Edition пофарбований в особливий сірий колір із графікою на кузові. Крім того, пікап отримав нові 18-дюймові диски з позашляховою гумою.
Салон Ram 1500 TRX Lunar Edition оздоблено шкірою та алькантарою з контрастним прострочуванням, також присутні карбонові вставки. Комплектацію поповнили панорамний дах, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування і утримання в смузі.
Пікап Ram 1500 TRX оснащений 6,2-літровим компресорним V8 на 702 к. с. і 880 Нм. Гігантське авто вагою понад три тонни здатне розігнатися до 100 км/год за 4,5 с. Максимальна швидкість обмежена на 190 км/год.
Крім того, новий Ram 1500 TRX підготовлений до бездоріжжя. Його кліренс сягає 300 мм, а підвіска посилена і стала більш довгоходовою.
До слова, це не єдина модель із цим двигуном у Європі. Раніше там стартував продаж Dodge Challenger.
Також Фокус повідомляв, що в Європу привезли новий Ford Bronco.