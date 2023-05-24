Вперше за 53 роки: найкультовіший спорткар Dodge з'явиться в Європі (фото)

Dodge розпочали європейські продажі Challenger за кілька місяців до припинення випуску моделі. Купе запропонують виключно в лімітованих версіях із надпотужними V8.

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Легендарний Dodge Challenger вийшов на європейський ринок Знаменита спортивна модель вперше з 1970 року офіційно представлена у Старому світі. Подробиці про європейські версії з'явилися на офіційному сайті концерну Stellantis.

Новий Dodge Challenger 2023 буде доступний в Європі тільки в спеціальних лімітованих версіях "прощальної" лінійки Last Call. Парадокс у тому, що Challenger знімуть з виробництва до кінця нинішнього року та замінять електрокаром, тобто модель з'явилася в Європі за лічені місяці до своєї ліквідації.

Dodge Challenger Shakedown Фото: Stellantis

На європейський ринок уже вийшов Dodge Challenger Shakedown. Він комплектується виключно 6,4-літровим 485-сильним V8 Hemi та 6-ступінчастою механічною або 8-ступінчастою автоматичною КПП. Від стандартної моделі він відрізняється забарвленням зі смугами на капоті та даху, 20-дюймовими дисками та зміненим внутрішнім оздобленням.

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Незабаром до Shakedown приєднається екстремальніший Dodge Challenger Black Ghost. Версія є трибютом однойменної гоночної моделі 1970 року, яку нещодавно продали на аукціоні за мільйон доларів.

Dodge Challenger Black Ghost Фото: Stellantis

Новий Dodge Challenger Black Ghost оснащений 6,2-літровим компресорним V8 Hellcat на 807 к. с. та 8-ступінчастим автоматом. Він розганяється до 100 км/год за 3,5 сек і розвиває 326 км/год.

У купе розширені крила, капот із двома повітрозабірниками, а також особливі 20-дюймові колеса та гальма Brembo. Салон оздоблений шкірою, алькантарою та карбоном.

Раніше Фокус повідомляв, що Dodge Challenger 2023 також отримав версію потужністю понад 1000 сил із рекордним розгоном.

Також ми писали, що старий Dodge Challenger завівся після 26 років простою у сараї.