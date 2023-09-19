Знахідка на мільйон: дорогий американський спорткар роками стояв покинутим на СТО (відео)

Випущено лише 135 Plymouth Superbird із 425-сильним V8 Hemi. Це один із найдорожчих американських автомобілів усіх часів.

У США знайшли занедбаний Plymouth Road Runner Superbird 1970 року. Знамените спортивне авто не один рік простояло на підйомнику на станції техобслуговування. Йому присвятили відео на Youtube-каналі Auto Archaeology.

Автомобіль проржавів і потребує реставрації Фото: скриншот / YouTube

Історія цього Plymouth Superbird не до кінця встановлена, але відомо, що останній власник випадково придбав спорткар на майданчику з торгівлі уживаними авто. Оскільки машина потребувала ремонту і реставрації, то її завезли на СТО і поставили на підйомник.

Plymouth Superbird — один із перших серійних автомобілів з антикрилом Фото: скриншот / YouTube

Втім, відновити Plymouth Road Runner Superbird не вдалося і він так і залишився на підйомнику. Машина місцями проржавіла, але все одно залишається дуже цінною.

Під капотом встановлено 425-сильний V8 Hemi Фото: скриншот / YouTube

Plymouth Superbird 1970 року — справжній колекційний раритет. По суті, це серійна версія гоночного авто із серії NASCAR — для допуску до змагань випустили менше 2000 таких купе.

Plymouth Superbird Hemi в хорошому стані коштує понад мільйон доларів Фото: Mecum

Особливість Plymouth Superbird — опрацьована аеродинаміка. Це один із перших серійних автомобілів з антикрилом. Крім того, встановлено обтічну передню частину.

Саме цей автомобіль цінний тим, що оснащений рідкісним топовим 7,0-літровим V8 Hemi потужністю 425 к. с. На овальних трасах NASCAR Plymouth Superbird розвивали 320-330 км/год, а розгін до 100 км/год триває близько 5 с.

Загалом випустили лише 135 Plymouth Superbird Hemi і зараз їхня ціна на аукціонах перевищує мільйон доларів. Це один із найдорожчих американських автомобілів усіх часів.

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