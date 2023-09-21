В Україні з'явився яскравий іспанський брат електромобіля Volkswagen ID.3 (фото)
Електромобіль Cupra Born — більш спортивний родич Volkswagen ID.3. Хетчбек пропонують у версіях із запасом ходу до 550 км.
В Україну привезли новий Cupra Born — перший електромобіль від спортивного бренду іспанського Seat. Про це повідомляє сайт Auto-Consulting.
Електромобілі Cupra Born в Україну ввозять із невеликим пробігом — офіційних поставок поки що не планується. Вони коштують від 30 до 40 тисяч доларів і доволі багато оснащені — є електропривод і підігрів сидінь, адаптивний круїз-контроль, камера, паркувальний автопілот.
Нагадаємо, що електромобіль Cupra Born — побратим Volkswagen ID.3 з упором на спортивність. Обидві моделі випускають на підприємстві в Цвіккау (Німеччина).
Від VW ID.3 новий Cupra Born вирізняється агресивнішим дизайном передньої частини та ліхтарями на всю ширину кузова. На бамперах, 20-дюймових колісних дисках і в салоні присутній декор мідного кольору. Також всередині встановлені спортивні ковшоподібні крісла.
Електромобіль Seat Cupra Born запропоновано в задньопривідних версіях на 204 і 231 к.с. Топовий варіант здатний розігнатися до 50 км/год лише за 2,6 с, а до 100 км/год — за 6,6 с. Максимальна швидкість обмежена на 160 км/год.
На вибір запропоновано батареї ємністю 45, 58 і 77 кВт∙год: заявлений запас ходу становить 340, 420 і 550 км, відповідно.
Раніше Фокус повідомляв, що в нашій країні з'явився перший електропікап Ford.
Також ми писали про унікальну водневу Toyota в Україні.