В Україні з'явився яскравий іспанський брат електромобіля Volkswagen ID.3 (фото)

Електромобіль Cupra Born — більш спортивний родич Volkswagen ID.3. Хетчбек пропонують у версіях із запасом ходу до 550 км.

В Україну привезли новий Cupra Born — перший електромобіль від спортивного бренду іспанського Seat. Про це повідомляє сайт Auto-Consulting.

Хетчбек побудований на базі Volkswagen ID.3 Фото: auto.ria.com

Електромобілі Cupra Born в Україну ввозять із невеликим пробігом — офіційних поставок поки що не планується. Вони коштують від 30 до 40 тисяч доларів і доволі багато оснащені — є електропривод і підігрів сидінь, адаптивний круїз-контроль, камера, паркувальний автопілот.

Нагадаємо, що електромобіль Cupra Born — побратим Volkswagen ID.3 з упором на спортивність. Обидві моделі випускають на підприємстві в Цвіккау (Німеччина).

Оздоблення салону розбавлене вставками мідного кольору Фото: auto.ria.com

Від VW ID.3 новий Cupra Born вирізняється агресивнішим дизайном передньої частини та ліхтарями на всю ширину кузова. На бамперах, 20-дюймових колісних дисках і в салоні присутній декор мідного кольору. Також всередині встановлені спортивні ковшоподібні крісла.

Електромобіль Seat Cupra Born запропоновано в задньопривідних версіях на 204 і 231 к.с. Топовий варіант здатний розігнатися до 50 км/год лише за 2,6 с, а до 100 км/год — за 6,6 с. Максимальна швидкість обмежена на 160 км/год.

Електрокар здатний розігнатися до 100 км/год за 6,6 с Фото: auto.ria.com

На вибір запропоновано батареї ємністю 45, 58 і 77 кВт∙год: заявлений запас ходу становить 340, 420 і 550 км, відповідно.

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