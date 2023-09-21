Чудо-сидіння і пеленальний столик: на ринок вийшов електромобіль для молодих мам (фото)
Arcfox Kaola — компактний мінівен для сімейних автомобілістів. Він пристосований для перевезення вагітних і маленьких дітей.
У Китаї стартував продаж нового Arcfox Kaola. Електромобіль створений спеціально для мам із немовлятами. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Електрокар Arcfox Kaola презентували на початку 2023 року в статусі концепт-кара, але попит на нього виявився високим — авто зібрало 5000 замовлень. Його вивели на ринок за ціною від 131 800 юанів ($18 000).
Новий Arcfox Kaola — невеликий електричний мінівен завдовжки 4500 мм, завширшки 1870 мм і заввишки 1655 мм при колісній базі в 2820 мм. У його дизайні переважають плавні лінії та роздуті форми.
Китайський електромобіль оснащений 163-сильним мотором і батареєю ємністю 58,8 кВтг. Він здатний розігнатися до 160 км/год і проїхати 500 км без підзарядки.
Салон Arcfox Kaola адаптований для молодих мам. Його задні двері виконані зсувними для зручності посадки і висадки. Кондиціонер доповнено системою очищення повітря, також всередині встановлено антибактеріальні ультрафіолетові лампи.
На другому ряду встановлено два окремі крісла. Праве сидіння створено спеціально для вагітних — його можна розкласти і їхати напівлежачи, а спеціальні датчики стежать за здоров'ям майбутньої мами.
Заднє ліве крісло призначене для встановлення спеціально розробленого дитячого сидіння з електроприводом регулювань. Коли дитина засинає, воно автоматично розкладається. Тут також передбачені численні датчики, які навіть можуть підказати, що потрібно поміняти підгузок (це можна зробити на висувному пеленальному столику).
За сном дитини можна спостерігати на центральному дисплеї за допомогою спеціальної камери. Якщо вона прокинеться, то заграє спокійна заколисуюча музика. Також в Arcfox Kaola передбачені відсіки для дитячих пляшечок, а в мультимедійній системі можна поставити нагадування про візит до лікаря.
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