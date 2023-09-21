Недорогий молодіжний електрокросовер Toyota показали до прем'єри (відео)

Нова Toyota bZ3X — компактний електричний купе-кросовер із виразним дизайном. Він стане одним із найдоступніших електромобілів японської марки.

Електричну лінійку Toyota незабаром поповнить нова модель bZ3X. Молодіжний куп-кросовер мають презентувати у 2024 році, а поки що на офіційній сторінці Toyota в соцмережі X (раніше відомій як Twitter) з 'явилося відео з ним.

У ролику електромобіль Toyota bZ3X розсекречено частково — показано тільки задню його частину із загостреним спойлером і ліхтарями на всю ширину кузова. Втім, по відео помітно, що серійна модель практично не відрізняється від торішнього концепт-кара Toyota bZ Compact SUV.

Зовнішність Toyota bZ Compact SUV розробляли у французькій дизайн-студії — там же "малювали" і кросовер Toyota C-HR другого покоління. У нього виражений "ніс", тоненькі діодні фари і купеподібний дах, а ручки задніх дверцят заховані в стійках.

Салон Toyota bZ3X ще не показали, але навряд чи серійна модель збереже мінімалістський стиль концепт-кара.

Серійна модель мало чим відрізнятиметься від концепт-кара Toyota bZ Compact SUV Фото: Toyota

Електромобіль Toyota побудують на платформі e-TNGA, як і інші моделі сімейства bZ. Він може отримати силові установки на 204 і 218 к. с. від старшої моделі Toyota bZ4X. Запас ходу становитиме щонайменше 400 км. Очікується, що кросовер буде доступнішим, ніж bZ4X.

Раніше Фокус повідомляв, що позашляховик Toyota Land Cruiser 250 презентували в Європі.

Також ми писали, що Toyota готує електромобілі із запасом ходу до 800 км.