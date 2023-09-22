Капсула часу за $300 000: виявлено рідкісний Ford Mustang 60-х у новому стані (фото)

У 1969 році випущено менше 1000 Ford Mustang Boss 429. Заряджене купе оснащене 7,0-літровим гоночним V8 потужністю 375 к. с.

У США знайшли ідеально збережений Ford Mustang 1969 року в дуже рідкісній версії Boss 429. Автомобіль проїхав лише 18 300 км. Про авто розповіли на сайті Legendary Motor Car.

Пробіг авто становить лише 18 300 км

Цей Ford Mustang Boss 429 виглядає як новий, адже перший власник дбав про авто — мало на ньому їздив, зберігав у гаражі та регулярно обслуговував. Кузов і салон у чудовому стані і не віриться, що ця капсула часу жодного разу не проходила реставрацію.

Комплектація включає підсилювач керма та радіо

Boss 429 — одна з найрідкісніших і найцінніших версій Ford Mustang за всю історію моделі. Середня вартість цього авто — 300 000 доларів, хоча деякі екземпляри вдвічі дорожчі.

Салон Ford Mustang ідеально зберігся

Модель дуже рідкісна — всього випущено 859 Ford Mustang Boss 429 1969 року, ще 499 авто зібрали в 1970 році. Авто випустили спеціально для допуску до чемпіонату NASCAR.

Головна особливість Ford Mustang Boss 429 — величезний 7,0-літровий V8 на 375 к. с. З 4-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 6,8 с, а спринт на ¼ милі (402 м) здійснюється за 14 с.

Під капотом встановлено 7,0-літровий 375-сильний V8

Спорткар отримав самоблокувальний диференціал і спортивну підвіску. Оснащення також охоплює підсилювач керма, передні дискові гальма і радіо.

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