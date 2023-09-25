Старий Pontiac перетворили на дуже точну копію культового суперкара Lamborghini (відео)
Дизайн і салон Lamborghini Diablo відтворено до найменших деталей. Саморобний суперкар оснастили двигуном від Chevrolet Corvette.
У США втілили в життя цікавий проект — відтворили легендарний суперкар Lamborghini Diablo. Його побудова обійшлася в 50 000 доларів. Про це повідомляє сайт Carscoops.
В основі авто лежить подовжене шасі середньомоторного купе Pontiac Fiero 1987 року. Для нього розробили повністю новий кузов зі скловолокна.
Дизайн Lamborghini Diablo відтворено до найменших деталей. У нього клиноподібний силует, двері, що піднімаються вгору, і велике заднє антикрило. Знайомо виглядають і поліровані колісні диски.
Салон Lamborghini Diablo також скопійовано доволі точно. Саморобний автомобіль отримав спортивні крісла, а в оздобленні використані шкіра і карбон.
Копія Lamborghini Diablo отримала 5,7-літровий V8 від Chevrolet Corvette. У парі з ним працює 4-ступінчаста механічна КПП.
Клон Lamborghini виставили на продаж за $29 950, проте проєкт ще не завершено. Зокрема, в авто відсутні бічне скло і дах, не працюють фари, частина приладів і стоянкове гальмо.
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