Nissan показав спортивний хетчбек з яскравим дизайном: він стане наступником Micra (фото)

Nissan 20-23 частково розкриває дизайн електричного наступника хетчбека Micra. Концепт-кар отримав кілька унікальних особливостей.

Nissan представив незвичайний гоночний концепт-кар із назвою 20-23. Новинка демонструє дизайн наступного покоління хетчбека Micra. Про це повідомили на сайті бренду.

Nissan 20-23 створений на честь 20-річчя європейського дизайнерського центру бренду в Паддінгтоні, Лондон. Він об'єднав у собі стилі перегонових болідів "Формули-Е" і яскравих хетчбеків із минулого компанії.

Дизайнери представили автомобіль, на якому вони хотіли б їздити вулицями міста. Результатом цієї ідеї і є Nissan 20-23.

Хетчбек отримав незвичайну передню оптику з круглими ходовими вогнями та компактними фарами. Нижче розташований карбоновий сплітер.

Також концепт-кар вирізняється широкими крилами з повітрозабірниками. Ззаду знаходиться велике антикрило і масивний дифузор.

Ззаду розташовані круглі ліхтарі Фото: Nissan

Ще однією особливістю хетчбека є незвичайні двері-ножиці, як у деяких моделей Lamborghini. На кузові є гоночний номер "23".

В інтер'єрі встановлено два сидіння і кермо в гоночному стилі. Всередині немає інформаційно-розважальної системи.

В інтер'єрі розмістили два сидіння Фото: Nissan

Дизайн Nissan 20-23 натякає на те, який вигляд матиме електричний наступник хетчбека Micra. Відомо, що модель наступного покоління надійде у виробництво у 2026 році та буде заснована на платформі CMF-BEV, яку також отримає і Renault 5.

Акумуляторний блок електромобіля буде розділений на чотири модулі. Запас ходу становитиме близько 720 км на одному заряді.

Nissan Micra 2026 оснастять електромотором потужністю 134 к.с. Початкова ціна електромобіля становитиме близько 24 000 доларів.

Раніше Фокус розповів, що електромобіль Nissan Ariya незабаром отримає спортивну версію від Nismo.