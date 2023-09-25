Ексклюзив для чемпіона: в Україні виконали яскравий тюнінг Audi Олександра Усика (відео)

Інтер'єр Audi RS Q8 допрацювали з урахуванням побажань Олександра Усика. У його оздобленні поєднуються шкіра, карбон і алькантара, також з'явився ексклюзивний декор.

Українські майстри виконали якісний тюнінг Audi RS Q8. Спортивний кросовер належить чемпіону світу з боксу Олександру Усику. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Салон Audi RS Q8 оздоблений шкірою, карбоном і алькантарою Фото: Grebenyev.Production

Тюнінг Audi RS Q8 — робота ательє ALANTON Performance. Спочатку доопрацювання авто Усика планувалося минулого року в Харкові, проте російська ракета "Іскандер" знищила майстерню. У проєкті взяли паузу і перенесли всі роботи до Києва.

Оздоблення розбавляють зелені вставки Фото: Grebenyev.Production

Тюнінг-проект назвали The CAT Project. Річ у тім, що прізвисько Олександра Усика — Кіт. Усю увагу було приділено інтер'єру авто і під час роботи над ним врахували всі побажання боксера.

На підголівниках сидінь з'явилися логотипи з буквами А і Ώ Ззаду на сидіння нанесли зображення кота

У внутрішньому оздобленні стало більше карбону, також присутні шкіра та алькантара з яскраво-зеленими акцентами. А ще додано інтегроване підсвічування порогів і панелей.

Підголівники передніх сидінь прикрасили логотипами з літерами А і Ώ. Вочевидь це відсилання до цитати з Нового заповіту: "Я є Альфа і Омега, початок і кінець". Ззаду ж на спинках сидінь з'явилися зображення кота.

Олександр Усик вирішив купити Audi RS Q8 у 2021 році. Він не вперше допрацьовує кросовер — раніше авто отримало 23-дюймові диски.

Audi RS Q8 — заряджена версія моделі з 4,0-літровим V8 твін-турбо на 600 к. с. Авто здатне розігнатися до 100 км/год за 3,8 с і розвинути 305 км/год.

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