Дешевий електрокросовер від Renault подолав високий перевал у Карпатах (відео)

Кросовер Dacia Spring зміг виїхати на гірський перевал у Карпатах. Електрокар є передньопривідним і взутий у стандартні дорожні шини.

Електромобіль Dacia Spring продемонстрував свої позашляхові здібності. Компактний кросовер від Renault піднявся на велику висоту в румунських Карпатах. Про це повідомляє сайт Nextcar.

Випробувати електрокросовер Dacia Spring вирішив румунський блогер Космін Кречун. Вибір на це авто припав не дарма, адже модель випускають саме в Румунії.

Передньопривідному кросоверу було складно на великих ухилах Фото: скриншот / YouTube

Слід зазначити, що електромобіль Dacia Spring передньопривідний, та й кліренс у нього відносно невисокий, але блогера це не зупинило. Він вирушив на кросовері на перевал Табла Бутій висотою 1500 м.

Випробування вийшло не з легких. Ґрунтові гірські дороги з безліччю вибоїн усипані дрібним гравієм. Існував ризик чиркнути днищем і пошкодити батарею.

На спуску вдалося підзарядити батарею Фото: скриншот / YouTube

До того ж, дорога подекуди була мокрою і на великих ухилах стандартним шинам Dacia Spring не вистачало зчеплення — він пробуксовував і не хотів підніматися вгору.

Проте електромобіль все ж піднявся на перевал. Спускатися було вже легше, тим більше, що на спуску гальмівна рекуперація підзаряджала батарею. По закінченню подорожі в авто залишилося 20% заряду.

Нагадаємо, що електромобіль Dacia Spring — європейська версія моделі Renault City K-ZE. Компактний 3,7-метровий кросовер пропонують у версіях на 44 і 65 к. с. Батарея на 27,4 кВт∙год забезпечує запас ходу в 230 км. Це найдешевший електрокар у Європі — його ціна стартує з 20 000 євро.

До слова, це далеко не рекорд висоти для електромобіля. Раніше кросовер Volkswagen ID.4 піднявся на 5816 м, але у нього був повний привід.

Також Фокус розповідав, що латвійський електрокар за 23 000 євро встановив світовий рекорд швидкості.