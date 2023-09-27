Новий Skoda Kodiaq 2024 вперше показали на офіційних зображеннях

Новий Skoda Kodiaq стане більшим і соліднішим на вигляд. У лінійці кросовера вперше з'явиться гібридна модифікація.

Опубліковано офіційні рендери Skoda Kodiaq другого покоління. Кросовер дебютує до кінця осені. Зображення з'явилися на офіційному сайті Skoda.

Решітку радіатора авто збільшили в розмірах Фото: Skoda

Судячи з рендерів, дизайн Skoda Kodiaq 2024 залишився знайомим, але став соліднішим. Решітка радіатора авто збільшена, фари стали тоншими, а у боковин прибрали рельєф. Ліхтарі з'єднані діодною вставкою.

Раніше вже розсекретили салон Skoda Kodiaq 2024. Кросовер отримав поліпшену віртуальну панель приладів і збільшений 13-дюймовий тачскрін мультимедіа.

У лінійці з'явиться гібридна версія Фото: Skoda

Новий Skoda Kodiaq 2024 збереже платформу MQB, але стане трохи більшим.

Габарити Skoda Kodiaq 2024:

довжина — 4758 мм;

ширина — 1864 мм;

висота — 1657 мм;

колісна база — 2781 мм.

Кросовер підросте в розмірах Фото: Skoda

Як і раніше, кросовер Skoda пропонуватимуть у версіях на 5 і 7 місць. Об'єм багажника збільшиться до 340 л з трьома рядами сидінь і 845-910 л — з двома.

Салон Skoda Kodiaq раніше вже розсекретили Фото: Skoda

Новий Skoda Kodiaq запропонують із бензиновими турбомоторами об'ємом 1,5 л (150 к.с.) і 2,0 л (204 к.с.), а також 2,0-літровими турбодизелями потужністю 150 і 193 к.с. До того ж, з'явиться 204-сильний гібрид Skoda Kodiaq, що підзаряджається, із запасом ходу в 100 км на електротязі.

Раніше Фокус повідомляв, що новий 300-сильний кросовер Renault помітили на дорогах.

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