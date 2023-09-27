Капсула часу з 70-х: в Україні виявлено 50-річний універсал ВАЗ без пробігу (відео)

ВАЗ-2102 поставили в гараж одразу після купівлі в 1973 році. Універсал чудово зберігся і має вигляд як новий.

В Україні знайдено справжню капсулу часу — універсал ВАЗ-2102 1973 року в стані нового авто. Він півстоліття простояв у гаражі під Києвом. Про знахідку розповів блогер Roma Urraco, що спеціалізується на пошуку подібних машин.

ВАЗ-2102 півстоліття простояв у гаражі Фото: Roma Urraco

Історія ВАЗ-2102 вельми цікава. У 1973 році її придбав за отримані у спадок гроші лікар з Ірпеня, який працював у Києві. Він практично не вмів водити машину, тому її пригнали йому додому, завели в гараж і поставили на колодки. Відтоді універсал ВАЗ так і стояв.

Пробіг ВАЗ-2102 на одометрі — лише 80 км. У автомобіля рідна гума, а бічні дзеркала заднього виду і ковпаки коліс навіть не встановлені. Збережено документи на машину і оригінальний набір інструментів.

Автомобіль відмили і відчистили Універсал виглядає як новий Салон ВАЗ-2102 відмінно зберігся Збережено оригінальні інструменти Ковпаки ВАЗ-2102 так і не встановили

За півстоліття в гаражі "двійка" ВАЗ вкрилася шаром пилу і бруду. Коли її відмили, то виявилося, що стан авто чудовий. На його кузові немає іржі, а салон виглядає як новий.

Двигун не тільки чистий, а й легко заводиться. Тепер у авто будуть нові власники і почнеться друге життя.

Нагадаємо, що універсал Лада-2102 випускали з 1971 по 1986 роки. Ранні моделі, як ця, оснащувалися 1,2-літровим двигуном потужністю 64 к. с. і 4-ступінчастою механічною КПП.

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