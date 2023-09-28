Названо найефективніші електромобілі сучасності (фото)

Енергоспоживання сучасних електромобілів виміряли в реальних умовах. У лідерах рейтингу опинилися моделі Tesla і Volkswagen.

Запас ходу — ключова характеристика електромобіля. Він залежить не тільки від розміру батареї, а й від рівня енергоспоживання силовою установкою. Саме цей параметр і вирішили виміряти в Autocar, щоб визначити найефективніші електромобілі.

Tesla Model 3 продемонструвала найкраще енергоспоживання в реальних умовах Фото: Tesla

Електрокари випробували в реальних умовах і порівняли фактичне енергоспоживання з паспортним. Зазначено, що на цей показник впливають не тільки характеристики електромотора, а й вага авто, його аеродинаміка і робота клімат-контролю.

Найнижче заявлене енергоспоживання — у нового Peugeot e-308. Воно становить 7,9 км на кВт∙год, однак перевірити його ще не вдалося, адже модель тільки-тільки вийшла на ринок.

У MG 4 відзначено мінімальну розбіжність між паспортним і реальним енергоспоживанням Фото: MG

У реальних же умовах найефективнішою виявилася Tesla Model 3 — 7,2 км на кВт∙год. Друге і третє місця поділили Volkswagen ID.4 Kia Niro EV — 6,1 км на кВт∙год. До речі, у Kia (а також MG 4) відзначено найменшу розбіжність паспортних і реальних показників.

Найефективніші електромобілі 2023 року:

Peugeot e-308 — 7,9 км/кВт∙год. Tesla Model 3 — 7,2 км/кВт∙год (за паспортом — 7,6 км/кВт∙год). Volkswagen ID 3 — 6,1 км/кВт∙год (7,2 км/кВт∙год). Kia Niro EV — 6,1 км/кВт∙год (6,3 км/кВт∙год). Vauxhall Corsa-e — 6 км/кВт∙год (7,1 км/кВт∙год). MG 4 EV — 5,8 км/кВт∙год (6,0 км/кВт∙год). Hyundai Ioniq 6 — 5,5 км/кВт∙год (6,3 км/кВт∙год). Skoda Enyaq iV 80 — 5,5 км/кВт∙год (6,0-6,4 км/кВт∙год). Fiat 500 Electric — 5,3 км/кВт∙год (6,4 км/кВт∙год). Renault Megane E-Tech — 5,3 км/кВт∙год (6,3 км/кВт∙год).

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