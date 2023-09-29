Масивний спойлер і 620 сил: Porsche представили екстремальний перегоновий суперкар (фото)

Porsche 911 GT3 R Rennsport буде випущено обмеженим тиражем у 77 екземплярів. Суперкар отримав 620-сильний двигун, який здатний розкручуватися до 9400 об/хв.

Суперкар Porsche 911 отримав нову екстремальну модифікацію GT3 R Rennsport. На ньому можна їздити тільки по перегоновому треку. Про це розповіли на сайті бренду.

Porsche 911 GT3 R Rennsport відрізняється новим кузовним обвісом. Спереду з'явився масивний карбоновий сплітер і змінений капот.

Колір фар можна налаштовувати вручну Фото: Porsche

Ззаду встановлено величезне антикрило в стилі культового Porsche 935/77, який приніс компанії сьому перемогу в загальному заліку в перегонах "24 година Ле-Мана" в 1978 році. Замість бічних дзеркал заднього виду з'явилися камери.

Заднє антикрило натхненне культовим Porsche 935/77 Фото: Porsche

На відміну від стандартного Porsche 911 GT3 R версія Rennsport не обмежена правилами FIA. Усередині встановлено каркас безпеки, а пасажирського сидіння вирішили позбутися, щоб знизити вагу.

Всередині немає кондиціонера, але є вентиляція сидіння Фото: Porsche

Суперкар отримав 18-дюймові колісні диски BBS з центральною гайкою. Вони взуті в перегонові шини Michelin.

Porsche 911 GT3 R Rennsport оснащений 4,2-літровим атмосферним опозитним двигуном потужністю 620 к.с. Він працює в парі з 6-ступінчастою секвентальною коробкою перемикання передач.

Двигун може заправлятися паливом E25, біоетанолом або повністю екологічним бензином eFuel. Уся потужність передається тільки на задні колеса.

Загалом буде випущено 77 екземплярів Porsche 911 GT3 R Rennsport. Початкова вартість суперкара становить 1 046 000 доларів.

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