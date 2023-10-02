Вперше в історії: лідером українського авторинку несподівано став електромобіль
Авторинок України за вересень зріс одразу на 65,7%. Найбільшим попитом користуються моделі підвищеної прохідності.
Вересень став знаковим місяцем для авторинку України. Вперше в історії в лідери сегмента нових машин вирвався електромобіль — кросовер Volkswagen ID.4. Про це свідчить статистика Інституту дослідження авторинку.
Електромобіль Volkswagen ID.4 знайшов 342 покупця і випередив Toyota RAV4 (326 проданих авто). Третє місце — у Renault Duster (248 шт.). Примітно, що в ТОП-10 — одразу вісім кросоверів і позашляховиків.
Найпопулярніші авто в Україні:
- Volkswagen ID.4 — 342 шт.
- Toyota RAV-4 — 326 шт.
- Renault Duster — 248 шт.
- Mazda CX-5 — 161 шт.
- Hyundai Tucson — 150 шт.
- Toyota Land Cruiser Prado — 146 шт.
- BMW X5 — 145 шт.
- Renault Duster (поліцейський) — 144 шт.
- Skoda Octavia — 136 шт.
- Toyota Corolla — 130 шт.
- Suzuki Vitara — 124 шт.
- Toyota Camry — 112 шт.
- KIA Sportage — 99 шт.
- Skoda Karoq — 91 шт.
- Skoda Kodiaq — 88 шт.
- Renault Express — 88 шт.
- Volkswagen Touareg — 85 шт.
- BMW X6 — 79 шт.
- Audi Q8 — 76 шт.
- Toyota Yaris Cross — 75 шт.
Загалом же в серпні українці придбали 5,8 тис. нових легкових автомобілів. Це на 3,3% менше, ніж у серпні, але зате на 65,7% більше, ніж у вересні 2022 року.
Переважна більшість машин (91,9%) — імпортовані. В Україні випускають тільки кросовери Skoda Kodiaq і Karoq. Майже половину автомобілів (2869 або 49,2%) придбали в Києві та Київській області. Також купують авто в Дніпропетровській (472 шт.), Одеській (369 шт.) і Львівській (345 шт.) областях.
У стані марок-лідерів — також зміни. Перше місце зберігає Toyota (932 авто), а ось на другу і третю позиції піднялися Volkswagen (671 авто) і BMW (496 шт.), відповідно.
ТОП-10 найпопулярніших автобрендів в Україні:
- Toyota — 932 проданих авто.
- Volkswagen — 671 шт.
- BMW — 496 шт.
- Skoda — 456 шт.
- Renault — 377 шт.
- Hyundai — 296 шт.
- Mazda — 234 шт.
- Mercedes-Benz — 197 шт.
- Suzuki — 196 шт.
- Lexus — 169 шт.
Загалом за 9 місяців 2023 року українці купили 45,7 тис. нових легкових автомобілів — це на 59,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Раніше Фокус розповідав, що на український ринок виходить флагманський кросовер Mazda.
Також ми писали, що в нашій країні з'явиться нова Honda CR-V.