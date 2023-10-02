Skoda готує бюджетний електричний спорткар з яскравим дизайном (фото)

Бюджетний електромобіль Skoda RS може дебютувати вже через два роки. Новинка стане найдешевшою зарядженою моделлю чеського бренду.

Skoda розробляє лінійку нових електричних моделей. Серед них буде і компактний хетчбек, який отримає заряджену версію RS. Про це повідомили на сайті AutoExpress.

Керівник Skoda Клаус Зеллмер підтвердив, що заряджені автомобілі RS продовжать випускати навіть після того, як бренд перейде на виробництво електромобілів. Серед них буде і чеський аналог Volkswagen ID.GTI.

Новий хетчбек Skoda буде побудований на платформі MEB Entry або A0. Заряджена версія моделі відрізнятиметься особливим кузовним обвісом із великим заднім спойлером.

Зеллмер зазначив, що моделі RS залишаться досить потужними та швидкими, щоб відповідати своїй назві. Тому навіть заряджені електрокари будуть сильно відрізнятися від стандартних автомобілів.

Skoda вже випускає кілька заряджених електромобілів Фото: Skoda

З чуток, новий хетчбек буде запропонований тільки з переднім приводом і електромотором потужністю до 300 к.с. Його довжина становитиме близько 4,1 метра.

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Новинка може дебютувати вже у 2025 році. За словами Зеллмера, ціна хетчбека становитиме близько 25 000 євро (26 315 доларів). Заряджена версія моделі буде дорожчою.

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