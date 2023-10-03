Chery показали недорогий міський електромобіль із запасом ходу 301 км (фото)

Kaiyi Siyue вирізняється мінімалістичним дизайном і буде доступний у кількох версіях. Електромобіль здатний проїхати до 301 км на одному заряді за циклом CLTC.

Модельний ряд Kaiyi поповнить доступний міський електромобіль Siyue. Новинка заснована на електричній платформі та дебютує вже наприкінці жовтня. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.

Chery представили бренд Kaiyi у 2014 році. Тоді він мав назву Cowin, але через кілька років його перейменували. У 2018 році частину акцій компанії викупили Sichuan Yibin Push Group і Yibin Automobile Industry Development Investment.

Kaiyi Siyue отримав мінімалістичний дизайн з вузькими передніми фарами, між якими знаходиться тонка чорна смуга. Нижче розташована фальшива решітка радіатора.

Ззаду встановлено трикутні ліхтарі, об'єднані в один блок. Також новинка отримала аеродинамічні колісні диски.

Ззаду розміщені трикутні ліхтарі Фото: DongCheDi

Габарити Kaiyi Siyue:

довжина — 3360 мм;

ширина — 1700 мм;

висота — 1605 мм;

колісна база — 2160 мм.

В інтер'єрі передбачено чотири посадочні місця. На вибір запропонують кілька варіантів його оформлення.

Всередині можна знайти 10,25-дюймовий центральний дисплей інформаційно-розважальної системи та цифрову панель приладів. У список оснащення входять кондиціонер і безключовий доступ.

В інтер'єрі встановлено два дисплеї Фото: DongCheDi

Kaiyi Siyue оснащений електромотором потужністю 48 або 54 к.с. залежно від версії. Максимальна швидкість обмежена на позначці 100 км/год.

Електромобіль отримає два варіанти акумуляторної батареї. Запас ходу становитиме 155, 210 або 301 км на одному заряді за циклом CLTC.

Kaiyi Siyue надійде в продаж у Китаї вже цього року. Початкова вартість моделі складе близько 36 000 юанів (5000 доларів).

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