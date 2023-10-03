Заміна крила за $41 000: електропікап Rivian R1T шокував вартістю ремонту (відео)

Ремонт Rivian R1T після незначної ДТП оцінили в половину вартості авто. У пікапа доволі складна конструкція кузова.

Електричний пікап Rivian R1T вражає не тільки характеристиками і прохідністю, а й витратами на обслуговування. Ремонт електромобіля після ДТП у США оцінили в $41 000. Про це розповів власник американської СТО Метт Бойетт на своєму Youtube-каналі.

Невелика вм'ятина стала проблемою для власника Rivian R1T Фото: скриншот / YouTube

Електромобіль Rivian R1T постраждав у легкій ДТП у Північній Кароліні. На перший погляд, його пошкодження виявилися незначними — на задньому крилі утворилася вм'ятина. Однак для власника вона виявилася справжньою проблемою.

Заднє крило Rivian R1T є частиною великої панелі, що включає секцію даху зі стійками Фото: Rivian

Для початку пікап Rivian довелося везти на СТО до Флориди, а це 800 км. Але це був тільки початок, адже за кузовний ремонт електрокара запросили 41 000 доларів — половину вартості авто.

Річ у тім, що у Rivian R1T немає окремого заднього крила — воно є частиною величезної кузовної панелі, що включає задні стійки і частину даху. Для його заміни потрібно знімати лобове скло, двері, сидіння і низку інших деталей салону, а також акумуляторну батарею.

Американець не став платити і звернувся на неофіційне СТО Метта Бойєтта. Там вирішили не міняти крило, а "відрихтувати" його. Роботи зайняли 2 дні і коштували близько $2000.

Раніше Фокус розповідав, що електропікап Rivian R1T вибухнув під час підзарядки.

Також ми писали, що у Rivian R1T з'явилася екстремальна 1000-сильна версія.