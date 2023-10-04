Заради хайпа: українець навмисно знищив кросовер Porsche Cayenne (відео)

Porsche Cayenne перетворили на купу металу заради хайпа. Кросовер належить українському блогеру і відрізняється оригінальним забарвленням.

В Україні ефектно знищили кросовер Porsche Cayenne. На автомобіль скинули з крана велику бетонну плиту. Відеоролик з авто опублікував у соцмережах український блогер Денис Повєткін, також відомий як Дєнчик Лисий.

Саме він і знищив свій Porsche Cayenne. Очевидно, що це було зроблено для хайпу або переглядів. Аналогічні відео знімали блогери за кордоном.

Кросовер Porsche Cayenne Дениса Повєткіна раніше неодноразово бачили на вулицях Києва. Автомобіль виділявся своїм оригінальним червоно-зеленим розфарбуванням з візерунком і написами Gucci.

У Porsche Cayenne нестандартне забарвлення Фото: Topcars UA

Цей Porsche Cayenne другого покоління випущений у 2016 році. Знищено базову версію моделі з 3,6-літровим бензиновим V6 потужністю 300 к.с. Кросовер здатний розігнатися до 100 км/год за 7,8 с і розвинути 230 км/год. Зараз такий Porsche Cayenne коштує від 30 000 до 45 000 доларів.

Раніше Фокус розповідав, що в Києві з'явився найшвидший Porsche Cayenne в історії. Він оснащений 660-сильним V8 і розвиває 305 км/год.

Також ми писали, що Porsche Cayenne отримав надекономічну версію з витратою 1,7 л на 100 км.