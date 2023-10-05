У США випустили потужні електричні позашляховики із запасом ходу понад 600 км (фото)

Нові Rivian R1T і R1S оснастили величезною батареєю на 180 кВт∙год. Електромобілі доступні у версіях потужністю 600 і 700 к. с.

Електромобілі Rivian R1T і R1S нарешті отримали модифікацію Max Pack. Її особливість — збільшений запас ходу. Про це повідомляється на офіційному сайті автовиробника.

Пікап Rivian R1T з великою батареєю може проїхати до 659 км без підзарядки Фото: Rivian

Електричні пікап Rivian R1T і позашляховик R1S у виконанні Max Pack оснащені великою акумуляторною батареєю ємністю 180 кВт∙год. З нею запас ходу Rivian R1S становить 643 км, а R1T — 659 км. При виборі 18-дюймових позашляхових шин він зменшується до 571 км в обох моделях, а з низькопрофільною 22-дюймовою гумою — до 611 км. Настільки "далекобійними" є тільки окремі моделі Tesla, Mercedes і Lucid.

Опція Max Pack доступна виключно для двомоторних версій Rivian потужністю 533 і 665 к. с. Топовий 835-сильний варіант із чотирма моторами великою батареєю оснастити не можна.

Запас ходу позашляховика Rivian R1S Max Pack — 643 км Фото: Rivian

Вартість Max Pack становить 16 000 доларів. Це означає, що "далекобійний" Rivian R1T коштуватиме від 89 000 доларів, а R1S — від 94 000 доларів. Апгрейд до 665 к. с. додасть ще $5000.

Раніше Фокус розповідав, що пікап Rivian R1T отримав нову 1000-сильну модифікацію для важкого бездоріжжя.

Також ми писали про шокуючу вартість ремонту Rivian.