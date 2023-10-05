Салон як у Rolls-Royce і 650 сил: випущено найнеймовірніший Land Rover Defender (фото)
Land Rover Defender від Mansory отримав карбонові деталі, а його салон оздобили алькантарою. Потужність двигуна збільшили до 650 сил.
Німецьке ательє Mansory всерйоз взялося за тюнінг Land Rover. Нещодавно був представлений доопрацьований Range Rover, а тепер тюнінгували Land Rover Defender. Про проект розповіли на офіційному сайті компанії.
Mansory Defender Black Edition (саме так назвали позашляховик) побудований на базі короткої тридверної версії моделі. Загалом випустять 10 таких авто, а незабаром з'явиться і п'ятидверний варіант.
Новий Land Rover Defender Mansory отримав карбонові обвіс, капот і спойлер. Його крила розширили та встановили 24-дюймові диски FD.15 з низькопрофільними шинами розміром 295/30 R24. Крім того, авто занижене і отримало додаткову оптику на даху.
Салон Land Rover Defender оздоблений шкірою і карбоном з контрастними помаранчевими акцентами. Підсвічування стелі імітує зоряне небо, як у Rolls-Royce.
Для тюнінгу взяли топовий Land Rover Defender із 5,0-літровим компресорним V8. Віддачу мотора підняли до 650 к. с. і 870 Нм. Розгін до 100 км/год тепер займає 4,7 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год. Крім того, додано гучніший вихлоп.
До слова, зараз тюнінг Land Rover Defender готує ще й ательє Kahn Design. Позашляховик стане кабріолетом.
Також Фокус писали, що Mansory допрацювали Rolls-Royce Phantom.