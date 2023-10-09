Як конструктор Lego: британці показали незвичайний доступний електромобіль (фото)

Helixx розробляє одразу кілька електричних моделей на своїй платформі. Перший прототип пропонує багажник об'ємом 2100 літрів і здатний перевозити вантаж вагою до 500 кг.

Британська компанія Helixx показала прототип свого електричного фургона для перевезень. Головною особливістю новинки є незвичайна модульна конструкція. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Загалом Helixx планує створити кілька комерційних автомобілів на базі своєї платформи. Перша модель відрізняється мінімалістичним дизайном і компактними габаритами.

Спереду розміщені компактні фари та C-подібні денні ходові вогні. Ззаду встановлені вертикальні роздільні ліхтарі.

Ззаду розміщені вертикальні роздільні ліхтарі Фото: Helixx

Кузов електромобіля виготовлений з переробленого полімеру і складається з п'яти частин. Завдяки цьому вдалося спростити виробничий процес на 50%. Також такий метод складання значно знижує вартість виробництва авто.

Новинка отримала мінімалістичний інтер'єр Фото: Helixx

Окремі частини кузова склеюються разом, утворюючи цілісну конструкцію. Це дало змогу відмовитися від штампованих металевих панелей.

Фургон побудований на алюмінієвому шасі та пропонує багажник об'ємом 2100 літрів. Вантажопідйомність становить 500 кг.

За живлення силової установки відповідає знімна літій-залізо-фосфатна батарея. За словами Helixx, вона дасть змогу безперервно експлуатувати фургон протягом 24 годин.

Електромобілі британської компанії будуть доступні за передплатою. Їх можна буде орендувати лише за 0,25 долара на годину.

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