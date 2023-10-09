Новітній електрокросовер Jeep приємно здивував експертів своєю керованістю (відео)

Jeep Avenger показав хороші результати в тесті на слалом, а також у лосиному тесті. Електрокросовер має приємну керованість і залишається стабільним навіть на високій швидкості.

Експерти випробували новий електрокросовер Jeep Avenger у двох складних тестах на керованість. Автомобіль непогано впорався з випробуваннями. Відео опублікували на YouTube-каналі km77.com.

Jeep Avenger є першим електрокросовером бренду. Ця модель має запас ходу до 400 км на одному заряді за циклом WLTP.

Електрокросовер взули в шини Goodyear EfficientGrip Performance 2 розмірністю 215/55 R18 спереду і ззаду. Вони підходять для електричних моделей.

Спершу Jeep Avenger випробували в тесті на слалом. Електрокросовер впорався зі смугою перешкод за 24,7 секунди, що є непоганим результатом. Модель виявилася швидшою за BMW iX і Mercedes-Benz GLC.

Потім електрокросовер випробували в лосиному тесті, під час якого імітується поява непередбачуваної перешкоди на дорозі. Авто необхідно маневрувати на швидкості від 77 км/год, щоб успішно пройти випробування.

Jeep Avenger зміг проїхати смугу перешкод тільки на швидкості 76 км/год. Проте цей результат перевершує багатьох конкурентів. Експерти відзначили, що електрокросовер має приємну керованість.

Jeep Avenger оснащений електромотором потужністю 156 к.с. і 260 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 9 секунд, а максимальна швидкість обмежена на позначці 150 км/год.

Раніше Фокус писав, що експерти перевірили керованість електромобіля BYD Han 2023 у двох складних тестах.