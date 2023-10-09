Найдешевші кросовери в Україні за 2023 рік (фото)

В Україні можна знайти недорогі кросовери вартістю менше $20 000. Деякі моделі веьсма багато оснащені за свої гроші.

Кросовери вже не один рік є найпопулярнішим класом авто на українському ринку. Звичайно, серед них чимало недешевих моделей, але й бюджетних авто за невеликі гроші в цьому сегменті вистачає. Фокус вибрав найдешевші кросовери в Україні.

Chery Tiggo 2/2 Pro — від 477 300 гривень ($13 050)

Chery Tiggo 2 Фото: Chery

Компактний 4,2-метровий кросовер Chery Tiggo 2 — найдешевший кросовер в Україні. Початкова модель оснащена 1,5-літровим 106-сильним мотором і 5-ступінчастою механічною КПП, а її комплектація включає кондиціонер. У авто 420-літровий багажник.

Chery Tiggo 2 Pro Фото: Chery

А за 558 700 гривень пропонують оновлений Chery Tiggo 2 Pro. У нього змінена передня частина, а в салоні з'явився 9-дюймовий тачскрін. Потужність двигуна збільшена до 109 к. с., а базова комплектація розширена — є парктронік, круїз-контроль і підігрів сидінь.

FAW X40 — від 574 900 гривень ($15 715)

FAW X40

Невеликий 4,3-метровий кросовер FAW X40 оснащений 1,6-літровим 109-сильним двигуном і класичним 6-ступінчастим автоматом. За свою ціну FAW X40 вельми багато оснащений — безключовий доступ, клімат-контроль, круїз-контроль, камера і навіть люк у даху.

JAC JS2 — від 575 000 гривень ($15 719)

JAC JS2 Фото: JAC

Субкомпактний кросовер JAC JS2 сягає лише 4,1 м у довжину, але при цьому має 450-літровий багажник. Під капотом встановлено 1,5-літровий 105-сильний мотор. Усі JAC JS2 отримали кондиціонер, парктронік, камеру і ESP.

Chery Tiggo 4/4Pro — від 603 100 гривень ($16 490)

Chery Tiggo 4 Фото: Chery

Chery Tiggo 4 дещо більший за побратима Tiggo 2 (4,3 м у довжину) і отримав 113-сильну версію 1,5-літрової четвірки. Базова комплектація охоплює не тільки підігрів сидінь або кондиціонер, а й безключовий доступ, камеру та обігрів керма.

Chery Tiggo 4 Pro Фото: Chery

Нещодавно на українському ринку з'явився новий Chery Tiggo 4Pro з освіженим дизайном і цифровою панеллю приладів. Він коштує від 658 600 гривень.

JAC JS3 — від 640 000 гривень ($17 500)

JAC JS3 Фото: JAC

JAC JS3 — 4,3-метровий кросовер з оригінальним дизайном передньої частини та 600-літровим багажником. Авто оснащене 1,6-літровою 107-сильною четвіркою, а його базова комплектація ширша, ніж у молодшого брата JS2 — додано камеру кругового огляду, датчик світла та клімат-контроль.

Opel Crossland — від 663 000 гривень ($18 125)

Opel Crossland Фото: Opel

4,2-метровий Opel — найдоступніший кросовер марки. Початковий його варіант оснащений 1,2-літровим 82-сильним двигуном і 5-ступінчастою механічною КПП. Базова комплектація охоплює двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, підігрів керма і сидінь, а також мультимедіа з Android Auto і Apple CarPlay.

Renault Duster — від 671 900 гривень ($18 370)

Renault Duster Фото: Renault

Renault Duster — одна з найпопулярніших нових моделей на українському ринку. Базова версія оснащена 1,6-літровим 115-сильним мотором, а її комплектація включає діодні фари, ESP, кондиціонер, круїз-контроль, парктронік і датчик світла. Це єдина модель у списку, доступна з повним приводом.

JAC JS4 — від 699 900 гривень ($19 100)

JAC JS4 Фото: JAC

4,4-метровий кросовер JAC JS4 вирізняється футуристичним дизайном передньої частини, а в його салоні встановлено віртуальний щиток приладів і сенсорні кнопки. Комплектація включає навіть електропривод крісла водія. Під капотом — 1,5-літрова 136-сильна турбочетвірка. До слова, саме ця модель випускається під назвою "Москвич 3".

MG ZS — від 711 921 гривень ($19 450)

MG ZS Фото: MG

MG ZS — компактний кросовер завдовжки 4,3 м із просторим салоном і великим 448-літровим багажником. Базовий варіант STD отримав 1,5-літровий 114-сильний мотор, а також ESP, діодні фари, кондиціонер, шкіряне кермо, камеру, парктронік і мультимедіа з 10-дюймовим сенсорним дисплеєм і Apple CarPlay/Android Auto. Примітно, що у моделі є і електрична версія.

Nissan Juke — від 763 280 гривень ($20 870)

Nissan Juke Фото: Фокус

У Nissan Juke другої генерації виразний дизайн і 114-сильний турбомотор. Кросовер у базовому виконанні отримав діодні фари, кондиціонер, круїз-контроль, системи автоматичного гальмування і контролю смуги руху.

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