Nissan показав вражаючий електрокросовер із дуже нестандартним дизайном (фото)

Nissan Hyper Adventure — електрокросовер для любителів активного способу життя. У нього оригінальні двері та трансформований задній диван.

Опубліковано перші зображення Nissan Hyper Adventure. Концепт-кар презентують на автосалоні в Токіо Japan Mobility Show разом зі ще одним прототипом Hyper Urban. Про авто розповіли на офіційному сайті японського автовиробника.

Задні двері піднімаються вгору Фото: Nissan

Новий Nissan Hyper Adventure — невеликий кросовер для любителів активного способу життя. Він вирізняється оригінальним дизайном із вираженим "носом" і розширеними колісними арками.

На передню панель розтягнуто дисплей Фото: Nissan Задній диван можна розгорнути Фото: Nissan

У кросовера оригінальна конструкція дверей: передні — звичайні, а ось задні — піднімаються вгору. Двері багажника складаються з двох секцій, причому нижня частина перетворюється на підніжки.

У салоні Nissan Hyper Adventure встановлено кермо-штурвал, а на всю передню панель розтягнуто дисплей. Дані проектуються і на лобове скло. Салон доволі просторий, щоб перевозити лижі, намет або навіть каяк. Задній диван здатний розвертатися на 180 градусів.

Ззаду розкладаються сходинки Фото: Nissan

Характеристики Nissan Hyper Adventure поки що не розкривають. Відомо, що кросовер отримає два електромотори і повний привід, а також функцію двонаправленої зарядки — зможе живити електрикою різні прилади.

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