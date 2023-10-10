Subaru показали новий електричний спорткар з незвичайним дизайном (фото)

Subaru Sport Mobility вирізняється незвичайним футуристичним дизайном і передовими технологіями. Концепт-кар продемонструє напрямок бренду в розвитку майбутніх моделей.

Subaru показали тизер концепт-кара електричного спорткара Sport Mobility. Його прем'єра відбудеться на Японській виставці мобільності, разом із новими версіями позашляхового універсала Levorg Layback. Про це повідомили на сайті Motor1.

На Японській виставці мобільності у 2023 році Subaru покаже кілька новинок, а також спеціальні версії моделей Solterra, Forester і Crosstrek. Проте "родзинкою" презентації стане концепт-кар Sport Mobility.

На виставці можуть показати заряджену версію електрокросовера Solterra Фото: CarBuzz

На першому знімку зображена передня частина новинки. Концепт-кар отримає незвичайні вузькі фари з безліччю світлодіодних елементів.

Також Subaru Sport Mobility відрізняється силуетом у стилі культових спорткарів бренду. Замість бічних дзеркал заднього виду встановлено камери, а на лобовому склі з'являться датчики.

Очікується, що концепт-кар отримає просунуті системи допомоги водієві та технології безпілотного водіння. Технічні характеристики новинки тримають у секреті.

Японська виставка мобільності розпочнеться вже 27 жовтня. Захід відвідає безліч великих автовиробників з усього світу.

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