Ексклюзиви на $8 мільйонів: на аукціон виставлено вражаючу колекцію суперкарів (фото)

У колекції зібрані дорогі моделі Ferrari, Jaguar і Bentley. У деяких автомобілів пробіг становить менше 1000 км.

У Лондоні на аукціоні RM Sotheby's розпродадуть колекцію суперкарів. З молотка підуть два десятки рідкісних і недешевих автомобілів, випущених з 1969 по 2010 роки. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Дорогі авто зібрав дилер Ferrari з Сінгапуру. Це пояснює, чому 17 із виставлених на продаж 20 машин — саме італійської марки. Частина з них мають дуже невеликі пробіги. Сумарна вартість автомобілів перевищує 8 мільйонів доларів.

Bentley Turbo R Pininfarina Фото: RM Sotheby's

Перлина колекції — кабріолет Ferrari 512 TR Spider 1994 року, який проїхав 570 км. Таких авто з опозитним 12-циліндровим мотором існує лише три, тому не дивно, що суперкар оцінили приблизно в 3,3 мільйона доларів.

Ще більш рідкісним є кабріолет Bentley Turbo R Drophead Coupe 1991 року з кузовом від Pininfarina. Таких машин випустили лише дві і за авто планують виручити близько $580 000.

Обтічний суперкар Jaguar XJ220 1993 року і зовсім як новий — проїхав лише 85 км. Свого часу це 550-сильне купе встановило світовий рекорд швидкості — 349 км/год. Він коштує приблизно півмільйона доларів.

Jaguar XJ220 1993 року Jaguar E-Type 1969 року Ferrari Dino 246 GTS 1973 року Ferrari 550 Barchetta Pininfarina 2001 року Ferrari Testarossa Ferrari 400i Ferrari 599 GTB Fiorano

Дорогими є і вінтажні Jaguar E-Type 1969 року і Ferrari Dino 246 GTS 1973 року, а також рідкісний Ferrari 550 Barchetta Pininfarina 2001 року.

Деяких авто в колекції — по кілька штук. Зокрема, зібрано по три купе Ferrari Testarossa і Ferrai 348, по два Ferrari Monidal і 599. А ще продають Ferrari 400i, F430, 550 і California.

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