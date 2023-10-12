Суперкар майбутнього: представлено інноваційний водневий електромобіль (фото)

Випробування нового суперкара MissionH24 почнуться вже у 2025 році. Болід також візьме участь у перегоновому марафоні на витривалість "24 години Ле-Мана".

Компанія MissionH24 показала нову версію свого водневого суперкара LMPH2G. Новинка стане ще швидшою і досконалішою за попередника. Про це розповіли на сайті Motor1.

У MissionH24 заявили, що випробування суперкара почнуться у 2025 році. Він може взяти участь у перегоновому марафоні "24 години Ле-Мана" у 2026 році.

Новинка отримала обтічний силует і вертикальні передні фари. Також спереду є масивний сплітер.

Ззаду встановлено вузькі ліхтарі, об'єднані в один блок. Над ними розташований карбоновий спойлер, який значно збільшує притискну силу авто.

Ззаду встановлено масивний спойлер Фото: MissionH24

Суперкар оснащений електромотором потужністю 884 к.с. і доповнений системою водневих елементів потужністю 408 к.с. Болід важитиме лише 1300 кг. Максимальна швидкість становитиме 320 км/год.

Автомобіль отримає два водневих баки Plastic Omnium. Завдяки цьому інженери зможуть домогтися оптимального розподілу ваги.

Новинка буде побудована на доопрацьованій платформі ADESS. Назву моделі оберуть наступного місяця після опитування фанатів у соціальних мережах.

Раніше Фокус повідомляв, що Yamaha показала незвичайний водневий баггі YXZ1000R.