Покинутий скарб: рідкісний Corvette за $500 000 простояв 45 років у гаражі (відео)

Chevrolet Corvette L88 — одна з найрідкісніших і найцінніших версій моделі. Спорткар оснащений 560-сильним V8 і був здатний розвинути 275 км/год.

У США виявили справжній ексклюзив — покинутий Chevrolet Corvette 1969 року в дуже рідкісній і потужній модифікації L88. Знахідці присвятили відео на Youtube-каналі Horsepower Depot.

Автомобіль почали реставрувати, але не довели роботи до кінця Фото: скриншот / YouTube

Цей Chevrolet Corvette L88 простояв у гаражі 45 років. Наприкінці 70-х років спорткар готували до реставрації та розібрали для перефарбування. Однак відновлення авто завершити не вдалося і воно так і залишилося стояти напіврозібраним.

Рідкісний спорткар вирішили відновити Фото: скриншот / YouTube

Тепер Chevrolet Corvette L88 почне нове життя і буде відреставрований. Модель дуже цінна — зараз ціна екземплярів у хорошому стані стартує з 500 000 доларів, а деякі авто коштують до 4 мільйонів доларів.

Chevrolet Corvette L88 є однією з найцінніших версій моделі Фото: General Motors

L88 — одна з найрідкісніших версій Chevrolet Corvette. Загалом випущено 216 цих авто: 20 у 1967 році, 80 — у 1968 і 116 — у 1969. Конкретно це купе — одне з 17 з 3-ступінчастою автоматичною КПП.

Chevrolet Corvette L88 був одним із найшвидших авто свого часу і міг легко конкурувати з Ferrari та Lamborghini. Спорткар оснастили гоночним 7,0-літровим V8, який на папері розвивав 435 к. с., а в реальності — 560 сил.

Він був здатний розігнатися до 100 км/год за 5 с і розвинути 275 км/год. Corvette L88 двічі перемагав у своєму класі в знаменитих перегонах "24 години Ле-Мана".

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