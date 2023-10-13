В Україні зростає попит на авто з Китаю: найпопулярніші марки та моделі (фото)

Найчастіше в нашу країну завозять нові електромобілі з Китаю. Найпопулярніший автомобіль в Україні — китайського виробництва.

Продажі китайських автомобілів в Україні демонструють впевнене зростання. З січня по вересень українці придбали 8,2 тис. легкових авто з Китаю. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

Примітно, що нових авто з Китаю придбали більше, ніж вживаних — 5,4 тис. проти 2,8 тис. Німецьких або французьких машин, наприклад, більше продають саме з пробігом.

Honda M-NV — одна з найпопулярніших моделей з Китаю Фото: autohome.com.cn

Частка китайських моделей на українському авторинку становила 13% у сегменті нових машин і 2% — серед вживаних. 80% авто з Китаю — електрокари: найчастіше ввозять моделі Volkswagen і Honda. Лідери серед нових і вживаних авто одні й ті самі — Volkswagen ID.4 і Dongfeng/Honda M-NV. До речі, саме VW ID.4 став найбільш продаваною новою моделлю в Україні.

Найпопулярніші нові автомобілі з Китаю:

Volkswagen ID.4 — 1738 шт. Dongfeng/Honda M-NV — 549 шт. Chery Tiggo 4 — 345 шт. Volkswagen ID.6 — 336 шт. Honda e — 265 шт.

Найпопулярніші вживані авто з Китаю:

Volkswagen ID.4 — 1080 шт. Dongfeng/Honda M-NV — 446 шт. Volkswagen ID.6 — 208 шт. Honda e — 124 шт. Tesla Model Y — 101 шт.

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