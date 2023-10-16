Новий Nissan X-Trail 2024 розсекретили до прем'єри (фото)

Кросовер Nissan X-Trail 2024 зміниться зовні та всередині. Модель буде доступна в бензинових і гібридних версіях.

В інтернет потрапило перше фото нового Nissan X-Trail. Кросовер пройде фейсліфтинг і буде презентований у 2024 році. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Новий Nissan X-Trail збереже знайомий незграбний дизайн із високим капотом. Оновлена модель відрізняється збільшеною решіткою радіатора і зміненим переднім бампером. На шпигунських фото також видно, що у кросовера дещо змінені ліхтарі.

Кросовер отримає нову мультимедійну систему Фото: carscoops.com

Салон Nissan X-Trail 2024 також зазнає змін. Кросовер отримає поліпшену віртуальну панель приладів і нову мультимедійну систему зі збільшеним тачскріном. У лінійці залишаться версії моделі на 5 і 7 місць.

Також стало відомо, що американський варіант моделі Nissan Rogue втратить 2,5-літровий атмосферний бензиновий двигун. Таким чином, у всьому світі бензинові версії комплектуватимуться 1,5-літровим трициліндровим турбомотором (у різних країнах його потужність становить від 163 до 204 к.с.). Також у лінійці залишаться гібридні модифікації e-Power потужністю 204 і 213 к. с.

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