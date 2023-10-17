Удвічі дорожчий за оригінал: новий китайський електрокар виявився копією мінівена Hyundai (фото)

Новий Li Auto Mega — шестимісний електричний мінівен довжиною близько 5 метрів. Запас ходу авто становитиме приблизно 600 км, а зарядка батареї на 65% займе всього 10 хвилин.

Опубліковано перші фото нового Li Auto Mega. Електричний мінівен виявився клоном Hyundai Staria. Подробиці новинки розкрили на сайті CarNewsChina.

Електромобіль Li Auto Mega вийшов дуже схожим на Hyundai Staria. У нього знайомий силует із великим кутом нахилу лобового скла, а передня частина з тоненькою діодною смугою — практично така сама, як у південнокорейської моделі.

Запас ходу електрокара становитиме 600 км Фото: CarNewsChina

Новий Li Auto Mega досягає понад 5 м у довжину і має продуману аеродинаміку: коефіцієнт його лобового опору дорівнює лише 0,21. Цього домоглися завдяки таким рішенням, як висувні дверні ручки.

На фото салону можна побачити, що китайський мінівен запропонують у шестимісному виконанні. Він отримає панорамний дах, великий тачскрін мультимедіа та окремий монітор для задніх пасажирів.

У салоні передбачено окремий монітор для задніх пасажирів Фото: CarNewsChina

Характеристики Li Auto Mega поки що тримають у секреті. Відомо лише, що запас ходу електрокара становитиме близько 600 км. Його 800-вольтна силова установка зможе підтримувати надшвидку зарядку: в такому режимі підзарядити авто на 65% можна буде всього за 10 хвилин.

Новий Li Auto Mega презентують у Китаї в грудні. Його продажі стартують на початку 2024 року за ціною від 500 000 юанів ($68 000), тобто він буде майже вдвічі дорожчим за Hyundai Staria.

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