Недорогий семимісний кросовер Citroen показали на перших зображеннях

Новий сімейний кросовер Citroen стане наступником моделі C3 Aircross. Очікується, що авто буде доступне в бензинових і електричних версіях.

Новий семимісний кросовер Citroen показали на перших тизерах. Автомобіль з'явився на відео під час презентації нового електрокара Citroen e-C3. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Модель запропонують у бензинових та електричних версіях Фото: Stellantis

Нова модель стане наступником Citroen C3 Aircross. Поки що невідомо, чи збереже модель цю назву, але точно видно, що вона серйозно відрізнятиметься від нового Citroen C3 Aircross, представленого раніше для азійського ринку.

На тизерах видно, що дизайн авто стане більш "позашляховим" — з високим капотом і великою кількістю граней. Передня частина з С-подібними діодними фарами виконана в новому фірмовому стилі — як у концепт-кара Citroen Oli або того ж e-C3.

Компактний кросовер стане семимісним Фото: Stellantis

На відео особливо підкреслили, що кросовер Citroen отримає три ряди сидінь. Природно, для цього довжину автомобіля збільшать: вона додасть приблизно 17 см і сягне 4,32 м.

Як і Citroen e-C3, кросовер побудують на новій архітектурі Smart Car Platform. Очікується, що модель запропонують у бензинових і електричних версіях. До слова, близьким родичем моделі буде новий Opel Crossland.

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