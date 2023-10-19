Масивний спойлер і 700 сил: Ferrari представили екстремальний перегоновий суперкар (фото)

Ferrari 296 Challenge став легшим завдяки відмові від гібридної силової установки. Притискна сила на швидкості від 250 км/год становить понад 870 кг.

Суперкар Ferrari 296 отримав нову гоночну версію Challenge. Вона легша і швидша за стандартну модифікацію моделі. Про це розповіли на сайті PistonHeads.

Ferrari 296 Challenge отримав новий кузовний обвіс із вуглецевого волокна. Спереду розташовані масивний сплітер і капот з повітрозабірником.

Багато панелей кузова суперкара виготовлено з карбону Фото: Ferrari

Позаду встановлено масивне антикрило. Воно допомагає досягти понад 870 кг притискної сили на швидкості від 250 км/год.

Позаду встановлено масивне антикрило Фото: Ferrari

Суперкар призначений для моносерії Ferrari Challenge. У ній братиме участь тільки ця модель.

На відміну від стандартної версії, Ferrari 296 Challenge не є гібридним суперкаром. Електромотора вирішили позбутися, щоб знизити вагу авто.

Ferrari 296 Challenge оснащений 3,0-літровим двигуном V6 потужністю 700 к.с. і 740 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає менше ніж 3 секунди, а максимальна швидкість становить понад 300 км/год.

Суперкар вперше візьме участь у перегонах у 2024 році. Прем'єра новинки відбудеться на заході Finali Mondiali, який пройде з 26 до 29 жовтня.

Раніше Фокус повідомляв, що Ferrari представили унікальний суперкар Ferrari 812 Competizione, який присвячений 75-річчю бренду.