Новий Audi A4 вперше стане електромобілем із запасом ходу 640 км (фото)

Audi A4 e-tron буде потужнішим і технологічнішим за модель із ДВЗ. Новинка отримає розкішний і технологічний інтер'єр, а також кілька силових установок на вибір.

Модель Audi A4 стане електромобілем із великим запасом ходу. Новинка конкуруватиме з BMW, Mercedes-Benz і Tesla. Про це повідомили на сайті Autocar.

Audi планує розділити традиційні авто з ДВЗ на електромобілі. Для цього моделі на електротязі отримають парні цифри в назві.

Наступником Audi A4 з ДВЗ стане модель A5. При цьому електромобіль буде сильно відрізнятися від бензинових і дизельних автомобілів бренду.

Audi A4 з ДВЗ замінить модель A5 Фото: Motor.es

Наступне покоління Audi A4 буде засноване на платформі PPE, розробленій спільно з Porsche. Дизайн новинки буде виконаний у стилі універсала A6 e-tron Avant.

Технічний керівник Audi Олівер Хоффманн заявив, що майбутні електромобілі бренду збережуть елегантний дизайн, але стануть ще технологічнішими. За його словами, короткі звіси, низький кузов і витончене скління стануть головними рисами стилю нового сімейства e-tron.

Як і поточна модель, новий Audi A4 e-tron запропонують у кузовах седан і універсал. Також у майбутньому з'явиться заряджена версія S4.

За чутками, наступне покоління моделі отримає акумуляторну батарею місткістю 100 кВт⋅год. Завдяки цьому запас ходу складе близько 640 км на одному заряді.

Електромобіль отримає підтримку швидкої зарядки з потужністю до 270 кВт. Збільшити запас ходу на 250 км можна буде приблизно за 10 хвилин.

Крім цього новинка зможе похвалитися повністю зміненим інтер'єром. Усередині з'явиться цифрова панель приладів з ефектом доповненої реальності.

Наступне покоління Audi A4 e-tron буде випущено в декількох версіях із заднім або повним приводом потужністю до 400 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займатиме менше ніж 6 секунд.

Заряджену модифікацію Audi S4 e-tron оснастять двома електромоторами сумарною потужністю близько 510 к.с. Час розгону до сотні становитиме близько 4 секунд.

Екстремальна версія Audi RS4 e-tron також входить у плани бренду. Вона буде ще швидшою за S4 і може отримати три електромотори.

Електромобіль буде дорожчим за модель із ДВЗ. Початкова вартість новинки становитиме близько 60 000 доларів.

Раніше Фокус розповів, що спорткар Audi TT отримав фінальну версію 45 TFSI Quattro в Іспанії.