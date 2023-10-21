Land Cruiser, пікап і місяцехід: Toyota показала електричні моделі майбутнього (фото)

Toyota готує лінійку нових "зелених" моделей. Незабаром з'являться електромобіль Toyota Land Cruiser, компактний електропікап, а також компактний міський скутер.

Toyota опублікувала зображення прототипів нових електромобілів. Їх офіційно презентують 25 жовтня на автосалоні Japan Mobility Show в Токіо. Подробиці новинок розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.

Toyota Land Cruiser Se

Як і обіцяли раніше, лінійка Toyota Land Cruiser у 2025 році буде розширена новою електричною моделлю. У авто атлетичний дизайн із високим капотом, розширеними крилами та вигнутою віконною лінією.

Toyota Land Cruiser Se не отримає раму Фото: Toyota

Характеристики поки що не розкривають, але відомо, що семимісний електромобіль Toyota Land Cruiser стане першою версією моделі з несучим кузовом. За розмірами він більший за бензинових побратимів і співмірний з Toyota Grand Highlander.

Габарити Toyota Land Cruiser Se:

довжина — 5150 мм;

ширина — 1990 мм;

висота — 1705 мм;

колісна база — 3050 мм.

Електропікап Toyota EPU

Нова Toyota EPU — електрична альтернатива Ford Maverick і Hyundai Santa Cruz. У пікапа також несучий кузов і стриманий дизайн. У салоні встановлено кермо-штурвал і два дисплеї на передній панелі. Toyota EPU стане одним із найкомпактніших електропікапів на ринку.

Пікап Toyota EPU Фото: Toyota

Розміри Toyota EPU:

довжина — 5070 мм;

ширина — 1910 мм;

висота — 1710 мм;

колісна база — 3150 мм.

У салоні Toyota EPU встановлено кермо-штурвал Фото: Toyota

Toyota Space Mobility

На відміну від двох інших моделей, нова Toyota Space Mobility не стане серійною найближчим часом, але може з'явитися пізніше. Це прототип керованого місяцеходу, хоча баггі можна використовувати і на нашій планеті.

Toyota Space Mobility Фото: Toyota

Двомісний електромобіль Toyota Space Mobility сягає 3460 мм завдовжки, 2175 мм завширшки та 1865 мм заввишки. У нього відкриті колеса і потужний каркас безпеки.

У рух баггі приводять чотири електромотори. Місяцехід Toyota здатний долати 25-градусні підйоми і бар'єри заввишки до 50 см.

Електроскутер Toyota можна скласти Фото: Toyota

Крім того, в Токіо покажуть триколісний електроскутер Toyota, що складається, електричний інвалідний візок, а також систему ручного керування авто без педалей.

Раніше Фокус розповідав, що Toyota готує найпотужнішу і найшвидшу модель у своїй історії.

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