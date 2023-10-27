У Франції випустили недорогі міські електрокари: їх можна водити без прав (фото)
Двомісні електромобілі Aixam e оснащені мотором на 8,15 к. с. і можуть проїхати до 130 км без підзарядки. У лінійці є хетчбек, купе і кросовер.
У Франції представили оновлену лінійку електромобілів Aixam e. Вона охоплює одразу три мініатюрні міські моделі. Її подробиці розкрили на офіційному сайті виробника.
Aixam уже не одне десятиліття виробляє компактні міські авто. Вони настільки малопотужні, що прирівняні до квадроциклів і керувати ними в низці країн ЄС можна з 14 років і без водійських прав.
Раніше в лінійці Aixam були тільки бензинові моделі, але тепер є й електрокари. Вони кинуть виклик Citroen Ami, хоча відчутно дорожчі — коштують від 16 699 до 19 799 євро. Також їх пропонують у лізинг за за 183-240 євро на місяць.
Aixam e — двомісні електрокари довжиною 2,7-3 м і масою 425 кг. Покупцям пропонують стандартний хетчбек City, його купеподібну версію Coupe з більш стрімким профілем і позашляховий варіант Crossover зі збільшеним кліренсом. У них великий багажник — 700 л у стандартній версії та 1000 л — у купеподібній.
Салон має доволі простий вигляд, але всередині є 6,2-дюймовий тачскрін. Комплектація Aixam e доволі багата — діодні фари, кондиціонер, аудіосистема, камера заднього виду, електропривод дверцят багажника, датчики світла і дощу.
Електромобілі Aixam e оснащені мотором на 8,15 к. с. і здатні розвинути лише 45 км/год. На вибір запропоновано батареї на 5,1 і 7,9 кВт∙год: запас ходу становить 95 і 130 км, відповідно.
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