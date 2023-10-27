"Хороший кіт": в Україні презентували недорогий електрокар з оригінальним дизайном (фото)

Хетчбек ORA Good Cat вирізняється незвичайним дизайном з величезними круглими фарами. У лінійці моделі є версії із запасом ходу до 500 км.

В Україні презентували новий ORA Good Cat — один із найоригінальніших і найстильніших китайських електромобілів. Про це повідомляє сайт "ТопЖир".

Електрокар ORA Good Cat ("Хороший кіт") — нестандартна модель С-класу від концерну Great Wall, яка вже вийшла і на європейський ринок. В Україні хетчбек коштуватиме приблизно від $20 000.

У електрокара нестандартний дизайн із круглими фарами Фото: facebook.com/Вадим Ігнатов

Китайський електромобіль ORA Good Cat вирізняється виразним дизайном із плавними обводами кузова і величезними круглими фарами в стилі Volkswagen Beetle. За розмірами авто можна порівняти з Nissan Leaf і MG 4 — досягає 4235 мм завдовжки при колісній базі 2 650 мм.

У салоні ретро-стиль сусідить із сучасними дисплеями Фото: Auto Express

У салоні ретро-дизайн із хромованими кнопками поєднується із сучасними дисплеями. Серед опцій є камери кругового огляду та система розпізнавання обличчя. У авто невеликий багажник — його об'єм становить 228 л.

Новий ORA Good Cat пропонують у версіях на 143 і 171 к. с., причому в Україну привезли потужніший варіант GT. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 8,5 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 160 км/год.

Запас ходу авто може сягати 500 км Фото: facebook.com/Вадим Ігнатов

Електромобіль ORA Good Cat доступний з батареями на ємністю 47,8, 59 і 63 кВт∙год. Заявлений запас ходу становить від 400 до 500 км.

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