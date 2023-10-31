Huawei та Chery представили стильного конкурента Tesla Model S (фото)

Luxeed S7 отримає просунуті системи допомоги водієві, а також комфортний інтер'єр. Електромобіль буде доступний у кількох версіях потужністю від 292 до 496 сил.

У Китаї представили електричний седан Luxeed S7, розроблений спільними зусиллями Chery і Huawei. Новинка вирізняється стильним дизайном і передовими технологіями. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Спереду Luxeed S7 розташовані вузькі фари, з'єднані світлодіодною смугою. На бампері є кілька повітрозабірників, а на даху розмістили датчик Lidar.

Задні ліхтарі об'єднані в один блок. Дах пофарбовано в контрастний чорний колір.

Задні ліхтарі об'єднані в один блок Фото: Luxeed

Габарити Luxeed S7:

довжина — 4971 мм;

ширина — 1963 мм;

висота — 1474 мм;

колісна база — 2950 мм.

Luxeed S7 заснований на платформі E0X. Вона підтримує як електричні, так і гібридні силові установки.

В інтер'єрі встановлять два великі дисплеї, а інформаційно-розважальна система працюватиме на базі операційної системи HarmonyOS 4. Також всередині присутнє оздоблення зі шкіри та дерева. У список оснащення входять клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль і різні системи допомоги водієві.

Luxeed S7 отримає розкішний інтер'єр Фото: Sina Weibo

Luxeed S7 оснастять одним або двома електромоторами на вибір потужністю від 292 до 496 к.с. Топова версія зможе розганятися від 0 до 100 км/год приблизно за 4 секунди.

Електромобіль підтримуватиме швидку зарядку, яка дасть змогу збільшити запас ходу на 150 км лише за п'ять хвилин. Місткість акумуляторної батареї поки що невідома.

Luxeed S7 надійде в продаж у Китаї вже 9 листопада. Вартість новинки стане відома пізніше.

Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї презентували новий гібридний кросовер JAC QX.