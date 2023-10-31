Культовий молодіжний спорткар Nissan 90-х відродять у новому форматі

Nissan може відродити знамените молодіжне купе Silvia. Не виключено, що нова модель стане електричною.

Знаменитий Nissan Silvia може повернутися на ринок. Про це під час автошоу в Токіо журналістам Top Gear заявив віце-президент японської корпорації з планування Іван Еспіноза.

На його думку, багато автовиробників забули про емоційні авто. Це одна з причин, чому молоде покоління менш зацікавлене в машинах.

Саме тому необхідні автомобілі, здатні "розпалити пристрасть". Однією з таких моделей може стати відроджене купе Nissan Silvia/200SX. Раніше це була початкова спортивна модель японської марки, проте наразі доступнішого молодшого брата Nissan Z і GT-R у лінійці немає.

Оскільки спорткар Nissan Silvia буде розрахований на молоду аудиторію, то він має бути високотехнологічним і "просунутим". Авто отримає інноваційні електронні технології та сучасну мультимедійну систему. Мало того, новий Nissan Sylvia може стати електромобілем, адже "зелені" авто в тренді у молоді.

Нагадаємо, що доступне купе Nissan Silvia (в окремих країнах модель продавали як 200 SX) випускали з 1965 по 2002 роки. Загалом побачили світ сім поколінь спорткара.

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