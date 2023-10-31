В Україні з'явиться флагманський електрокросовер Kia: перші подробиці (фото)

Електромобіль Kia EV9 — великий п'ятиметровий кросовер із трьома рядами сидінь. Він здатний проїхати до 541 км без підзарядки.

Новий Kia EV9 буде представлений у нашій країні. Інформація про вихід флагманського електрокросовера на український ринок з'явилася на сторінці українського імпортера Kia.

Поки що інформації про електромобіль Kia EV9 практично немає. Ні ціни, ні терміни появи моделі в Україні поки що не розголошуються. Втім, кросовер тільки нещодавно почали продавати в Північній Америці і незабаром він з'явиться в Європі. На європейському ринку електрокар коштуватиме від 56 до 75 тис. євро.

Електрокросовер вирізняється рубаним дизайном Фото: Kia

Нагадаємо, що новий Kia EV9 — великий п'ятиметровий електрокросовер із рубаним дизайном. У нього високий капот і тоненькі діодні фари.

На вибір запропонують версії моделі на 6 і 7 місць, причому крісла другого ряду можна розгортати. Серед доступних опцій для моделі — камери замість дзеркал заднього виду, паркувальний автопілот з дистанційним керуванням і система напівавтономного водіння.

Дзеркала заднього виду можна замінити камерами Фото: Kia

Електромобіль Kia EV9 2024 зі старту отримає задньопривідні версії на 204 і 215 к. с., а також 380-сильний варіант із повним приводом. Найпотужніша версія зможе розганятися до 100 км/год за 6 с.

Крісла другого ряду можуть розвертатися Фото: Kia

На вибір запропонують батареї ємністю 76 і 99,8 кВтг. Запас ходу самої далекобійної Kia EV9 становитиме 541 км, а зарядити її в швидкому режимі на 45% можна буде за 15 хвилин.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні з'явиться недорогий електромобіль MG з розгоном до сотні за 3,8 с.

Також ми писали, що в нашій країні з'явився новий Volkswagen Amarok.