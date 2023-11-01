Продажі нових авто в Україні продемонстрували рекордне зростання: популярні марки та моделі
За 2023 рік продажі нових авто в Україні зросли одразу на 60%. Авторинок уже досяг рівня 2016 року.
Авторинок України зростає рекордними темпами. За жовтень у нашій країні придбали 5,7 тис. нових легкових автомобілів, що одразу на 83% більше, ніж за аналогічний період 2022 року. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".
Таким чином продажі нових авто в Україні відновилися до рівня 2016 року. Хоча порівняно з вереснем відзначається незначне (на 0,7%) падіння.
Лідерство на ринку зберігає Toyota — 929 проданих авто і зростання 40%. На другу позицію піднявся Volkswagen (574 авто), а на третю — Skoda (477). Замикають ТОП 5 BMW (461 авто) і Renault (432).
Найпопулярніші автобренди в Україні за жовтень 2023 року:
- Toyota — 929 проданих авто.
- Volkswagen — 574.
- Skoda — 477.
- BMW — 461.
- Renault — 432.
- Nissan — 309.
- Hyundai — 240.
- Mercedes-Benz — 224.
- Mazda — 220.
- Peugeot — 200.
Найпопулярніший автомобіль в Україні — Renault Duster. Кросовер знайшов 387 покупців і повернув собі лідерство.
Загалом за 10 місяців 2023 року українці купили 49,6 тис. нових легкових авто, що на 60% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Раніше Фокус розповідав, що в нашій країні з'явиться спортивний британський електрокар із розгоном до сотні за 3,8 с.
Також ми писали, що на український ринок виходить флагманський кросовер Geely з мотором Volvo.