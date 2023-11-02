Кросовери — у лідерах: названо найпопулярніші автомобілі в Україні (фото)
Кросовери в Україні користуються підвищеним попитом. У десятці лідерів ринку — одразу 9 моделей підвищеної прохідності.
У жовтні 2023 року українці придбали 5,7 тис. нових легкових автомобілів і переважна більшість із них були кросоверами. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".
У ТОП 10 моделей-лідерів українського ринку — одразу 9 авто підвищеної прохідності: 8 кросоверів і позашляховик Toyota Land Cruiser Prado. Єдиний виняток — седан Toyota Camry. Це не суто українська тенденція — кросовери домінують на ринку в усьому світі.
Лідерство повернув собі Renault Duster з 387 проданими авто. Він зміг потіснити на друге місце електрокросовер Volkswagen ID.4 (366 авто), що став найкращим у вересні. Третю позицію посіла Toyota RAV4 (340 шт.). Замикають п'ятірку найкращих Nissan Qashqai (217 авто) і преміальний BMW X5 (156 шт.).
Найпопулярніші автомобілі в Україні за жовтень 2023 року:
- Renault Duster — 387 шт.
- Volkswagen ID.4 — 366 шт.
- Toyota RAV4 — 340 шт.
- Nissan Qashqai — 217 шт.
- BMW X5 — 156 шт.
- Skoda Kodiaq — 137 шт.
- Toyota Camry — 129 шт.
- Hyundai Tucson — 127 шт.
- Mazda CX-5 — 125 шт.
- Toyota Land Cruiser Prado — 125 шт.
Раніше Фокус розповідав, що на український ринок виходить недорогий британський кросовер з багатим оснащенням.
Також ми писали, що в нашій країні з'явиться флагманський кросовер Geely з двигуном Volvo.