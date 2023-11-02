Ретростиль і запас ходу 500 км: на український ринок вийшов оригінальний електрокар (фото)

Електромобіль ORA 03 вирізняється оригінальним дизайном у класичному стилі. У нього багате оснащення, а запас ходу досягає 500 км.

В Україні надходить у продаж новий ORA 03, також відомий як Good Cat або Funky Cat. Нестандартний електромобіль раніше вже бачили в Києві, а тепер модель офіційно представлена в нашій країні. Її подробиці розкрили на сайті українського представництва Haval.

Електромобіль оснащений 171-сильним мотором Фото: Great Wall

Річ у тім, що бренд ORA, як і Haval, належить концерну Great Wall. Примітно, що електрокар навіть вийшов на європейський ринок і навіть отримав 5 зірок у краш-тестах EuroNCAP.

Електромобіль ORA 03 — 4,2-метровий хетчбек з оригінальним дизайном у ретростилі. У нього плавні обводи кузова і великі круглі фари в дусі Volkswagen Beetle. Стандартними є 18-дюймові диски.

Топова версія має запас ходу в 501 км Фото: Great Wall

У салоні ORA 03 2023 шкіра та класичні хромовані кнопки поєднуються з сучасними 10,25-дюймовими дисплеями на передній панелі. Об'єм багажника хетчбека становить 228-858 л.

Китайський електромобіль ORA 03 оснащений 171-сильним мотором на передній осі. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 8,5 с і розвинути 160 км/год.

У салоні ретро-стиль поєднується із сучасними дисплеями Фото: Great Wall

На вибір запропоновано літій-залізо-фосфатні батареї ємністю 47 і 63 кВт∙год: запас ходу становить 401 і 501 км, відповідно. Зарядка у швидкому режимі на 80% займає до години.

Новий ORA 03 в Україні коштує від 1 175 000 гривень. Базова комплектація Comfort доволі багато оснащена — безключовий доступ, клімат-контроль, датчики світла та дощу, камери кругового огляду. Також передбачені адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі та розпізнавання дорожніх знаків.

Об'єм багажника становить 228-858 л Фото: Great Wall

Дорожчий варіант Top (1 470 000 гривень) додає паркувальний автопілот, а також електропривод, підігрів, вентиляцію і масаж сидінь.

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