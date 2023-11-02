Високотехнологічний флагман: представлено нову Skoda Superb 2024 (фото, відео)
Нова Skoda Superb стала елегантнішою на вигляд, просторішою всередині і технологічнішою. Модель запропонована в бензинових, дизельних і гібридних версіях.
У Чехії презентували Skoda Superb нового покоління. Флагманська модель чеської марки надійде в продаж з початку 2024 року, а її виробництво перенесуть до Братислави, де вже збирають споріднений Volkswagen Passat B9. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті чеської марки.
Дизайн Шкода Суперб 2024
На відміну від Passat B9, нова Skoda Superb буде запропонована не тільки в кузові універсал, але і як ліфтбек. Вона зберігає знайомий силует, але при цьому стала елегантнішою на вигляд — грані поступилися місцем більш плавним лініям, а боковини стали менш рельєфними.
Крім того, Skoda Superb 2024 впізнається за збільшеною решіткою радіатора, широким переднім повітрозабірником, а також більш тоненькими фарами. До речі, оптика тепер може бути і матричною.
Для ліфтбека й універсала запропоновано колісні диски діаметром від 17 до 19 дюймів. Покращено й аеродинаміку: коефіцієнт лобового опору знижено до 0,24. Автомобіль побудований на доопрацьованій платформі MQB Evo і дещо підріс у розмірах.
Габарити Skoda Superb 2024:
- довжина — 4 912 мм;
- ширина — 1 849 мм;
- висота — 1 481 мм;
- колісна база — 2 841 мм.
Салон і комплектація Skoda Superb 2024
В інтер'єрі поліпшено матеріали оздоблення, а важіль КПП перенесено на рульову колонку (це звільнило більше місця для дрібної поклажі в центральній консолі). Нова Skoda Superb отримала покращений віртуальний щиток приладів і великий 13-дюймовий тачскрін, а як опцію запропоновано проєкцію на лобове скло.
Перемикачі клімату доповнили екранчиками, що показують температуру і налаштування. Усередині тепер 4 роз'єми USB-C, причому один з яких помістили в салонному дзеркалі — він призначений для підключення відеореєстратора.
Салон став просторішим, а об'єм багажника Skoda Superb 2024 збільшено: тепер він становить 645 л у ліфтбеку і 690 л в універсалі.
Серед доступних опцій з'явилися масаж сидінь, паркувальний автопілот із дистанційним керуванням, нова система напівавтономного водіння, бездротова зарядка для смартфонів (із функцією охолодження) і потужна аудіосистема Canton із 14 динаміками.
Нова Skoda Superb, характеристики
Двигуни Skoda Superb 2024 знайомі, але доповнені 48-вольтовими "м'якими" гібридними установками, а деякі з них отримали надбавку в потужності. Зі старту доступні бензинові турбомотори об'ємом 1,5 л (150 к. с.) і 2,0 л (204 і 265 к. с.), а також 2,0-літрові турбодизелі на 150 і 193 к. с.
Крім того, запропоновано і гібрид Skoda Superb з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою і електромотором сумарною потужністю 204 к. с. Він може проїхати понад 100 км в електричному режимі, а також підтримує швидку зарядку батареї — за 25 хвилин на 80%.
Усі модифікації Skoda Superb 2024 отримали 7-ступінчасту роботизовану КПП з двома зчепленнями DSG. Привід може бути переднім або повним, а за доплату запропоновано поліпшені адаптивні амортизатори.
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