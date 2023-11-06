Електричний спорткар Fiat приємно здивував відточеною керованістю (відео)

Fiat 500e Abarth встановив новий рекорд у своєму класі для лосиного тесту. Електромобіль відмінно впорався з двома складними випробуваннями.

Експерти випробували заряджений електромобіль Fiat 500e Abarth 2023 року у двох складних тестах на керованість. Електрокар гідно впорався з випробуваннями. Відео опублікували на YouTube-каналі km77.com.

Fiat 500e Abarth є спортивною версією компактного електричного хетчбека. Вона відрізняється від стандартної моделі більш агресивним кузовним обвісом і потужною силовою установкою.

Випробування проходив електромобіль із шинами Brigedstone Potenza Sport розміром 205/40 R18. Вони підходять для спортивних електричних моделей.

Спершу Fiat 500e Abarth випробували в тесті на слалом. Електрокар проїхав смугу перешкод за 23,9 секунди. Це не рекордний результат, але модель виявилася швидшою за BMW iX1 і Peugeot 308.

Пізніше хетчбек випробували в лосиному тесті, під час якого імітується поява непередбачуваної перешкоди на дорозі. Головне завдання автомобіля — маневрувати на швидкості від 77 км/год, не зачепивши при цьому конуси.

Fiat 500e Abarth зміг проїхати смугу перешкод на швидкості 79 км/год. За словами експертів, електромобіль чудово входить у повороти та не втрачає зчеплення з дорогою на великій швидкості.

Fiat 500e Abarth оснащений електромотором потужністю 155 к.с. і 235 Нм крутного моменту. Запас ходу становить близько 345 км на одному заряді.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 7 секунд. Максимальна швидкість становить 155 км/год.

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