У Канаді створили незвичайний міський електромобіль за $6250 (відео)

SARIT вирізняється мініатюрними габаритами та триколісним компонуванням. Автомобіль здатний розвивати швидкість до 60 км/год і має запас ходу 100 км.

У Канаді показали незвичайний триколісний електромобіль SARIT. Новинка є гібридом автомобіля та мотоцикла. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

SARIT (Safe Affordable Reliable Innovative Transport) створено під керівництвом засновника Magna International Френка Стронака. Він заявив, що цей електрокар покликаний вирішити безліч проблем із мобільністю населення великих міст.

Електромобіль отримав закритий кузов з алюмінію з двома дверима і невеликим багажником. Новинка дуже компактна, завдяки чому паркування авто не складе труднощів.

SARIT має задній багажник Фото: SARIT

Габарити SARIT:

довжина — 2286 мм;

ширина — 914 мм;

висота — 1676 мм.

SARIT може вмістити двох осіб. Пасажир їхатиме позаду водія, як на мотоциклі.

Також в інтер'єрі встановлено кермо як у мотоцикла, на якому розташовано багато елементів керування. Передбачено і перемикач швидкостей, що складається з трьох ступенів.

В інтер'єрі є кермо від мотоцикла Фото: SARIT

SARIT оснащений малопотужним електромотором, який живиться від літій-іонної акумуляторної батареї місткістю 96 А·год. Запас ходу становить майже 100 км, а повна зарядка від мережі на 120 В займає приблизно чотири з половиною години.

Електрокар здатний розвивати швидкість до 60 км/год. Водночас автомобіль доволі стійкий у поворотах завдяки низькому центру ваги.

Виробництво SARIT планують налагодити в Онтаріо вже влітку 2024 року. Вартість новинки становитиме приблизно 6250 доларів.

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