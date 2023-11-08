Citroen представив міський електрокар для молоді за $10,5 тисячі (фото)

Citroen My Ami Pop має кілька візуальних відмінностей від стандартного електромобіля. Це більш яскрава версія моделі з новими декоративними елементами.

Компактний електромобіль Citroen Ami отримав яскраву модифікацію My Ami Pop. Вона відрізняється унікальним оформленням екстер'єру. Про це повідомили на сайті Stellantis.

Citroen My Ami Pop пропонує чорну окантовку фар і пластикові вставки на бамперах. На бічних дверях з'явилася оранжево-жовта графіка.

На кузові є декоративна графіка Фото: Citroen

Габарити Citroen My Ami Pop:

довжина — 2410 мм;

ширина — 1390 мм;

висота — 1520 мм;

маса — 485 кг.

Новинка отримала новий перемикач режимів руху. Він має більш ергономічний дизайн. Також в інтер'єрі з'явився гачок для сумок жовтого кольору.

Всередині можна знайти дверні сітки та блок підключення Dat@mi. Він дає змогу перетворити смартфон водія на інформаційно-розважальну систему. У ній відображатимуться дані навігаційної системи, запас ходу та інші показники.

В інтер'єрі з'явився яскравий гачок для сумок Фото: Citroen

Citroen My Ami Pop оснащений електромотором потужністю 8 к.с. Максимальна швидкість становить 45 км/год.

Силову установку живить акумуляторна батарея місткістю 5,5 кВт∙год. Запас ходу становить 75 км, а повна зарядка від мережі на 220 В займає всього чотири години.

Новий Citroen My Ami Pop вже доступний для купівлі у Великій Британії. Вартість моделі починається з 8495 фунтів стерлінгів (10 453 долари). Поставки клієнтам почнуться в першому кварталі 2024 року.

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