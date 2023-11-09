Українець перетворив вінтажний Porsche на надшвидкісний електрокар (відео)

Porsche 911 Targa 80-х років отримав силову установку від Tesla Model S. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 3 с і проїхати 320 км без підзарядки.

У США з'явився незвичайний Porsche 911 Targa. Він виглядає як прибулець із 80-х років, але насправді є електромобілем. Йому присвятили відео на Youtube-каналі TSK.

Спорткар оснастили силовою установкою від Tesla Model S

Вінтажні Porsche 911 перетворює на електрокари українець Павло, який переїхав до США кілька років тому. Зараз уже збирається четверта машина.

Porsche 911 Targa отримав електромотор від Tesla Model S P85. Спорткар масою 1450 кг здатний розігнатися до 100 км/год за 3 с і здатний проїхати близько 320 км без підзарядки. Цікаво, що через динаміки відтворюється звук бензинового двигуна.

Розгін до 100 км/год займає 3 с

Втім, цим справа не обмежується. Автомобілі повністю розбираються і реставруються, а також отримують сучасні гальма і підвіску.

Батарею на 64 кВт∙год встановлюють на місці переднього багажника — це покращує розважування Porsche 911. А оскільки електромотор компактний, то місце для багажника з'явилося ззаду.

Компонування салону Porsche 911 Targa збережено, але встановлено сучасні прилади, поліпшено оздоблення, з'явилися бездротова зарядка для смартфона і дисплей. Зовні авто відрізняється обвісом і розширеними крилами.

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